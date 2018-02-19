События

12:52 19.02.2018

В Харькове пьяный водитель пытался откупиться от патрульных российскими рублями

Харьковская местная прокуратура №4 сообщила о подозрении 31-летнему водителю Volkswagen Bora, который, будучи в нетрезвом состоянии, совершил дорожно-транспортное происшествие и пытался откупиться от привлечения к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, на минувшей неделе ночью мужчина, не справившись с управлением, наехал на бордюр. От удара сработали подушки безопасности. Неравнодушные свидетели ДТП вызвали патрульную полицию. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

"Чтобы избежать ответственности за совершенные административные правонарушения и покинуть место происшествия, водитель предложил патрульным взятки. Полицейские отказались и предупредили мужчину об уголовной ответственности за предоставление должностным лицам неправомерной выгоды. Но, несмотря на это, нарушитель положил в служебный автомобиль полицейских 3 тыс. российских рублей", - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.

Мужчине инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Безработному, арендовавшему в Харькове дом, в котором насильно удерживали людей под предлогом лечения от наркозависимости, объявлено о подозрении

В автобусе Харьков-Грайворон пограничники обнаружили "ничейные" монеты времен Российской империи

Электронная петиция о присвоении школе имени подростка Дидыка, погибшего в теракте возле Дворца спорта в Харькове, направлена на рассмотрение властей Харькова

Полиция ищет лжеминера Харьковского апелляционного хозсуда

Памятный знак УПА в Харькове неизвестные раскрасили в цвета польского флага

Прокуратура расследует 34 дела по заявлениям на действия харьковских патрульных

В центре Харькова произошел масштабный пожар

В Харьковской области ребенок нашел гранату времен Второй мировой

Харьковские правоохранители вышли на "черного археолога" и его арсенал в ходе расследования угрозы убийства

Харьковский псевдополицейский, забиравший у школьников мобильные телефоны, осужден на 2,5 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Пограничники задержали на Донбассе стрелка из НВФ "Оплот"

САП ходатайствует об отстранении Труханова от должности и аресте имущества

Пилон Монумента славы во Львове демонтируют

В Будапеште из продажи изъяли карты с некорректным обозначением Крыма

В Луганской области пограничники остановили "КамАЗ" с двумя тоннами лущеных орехов

В Гоптовке и Бачевске растут очереди грузовиков в сторону выезда в РФ

На Суматре "проснулся" вулкан, столб пепла поднялся на 5 км

Полиция задержала троих жителей пригорода Киева, которые, угрожая гранатой, требовали выручку на АЗС

СБУ поймала на взятке председателя сельсовета в Одесской области

Украинский военный в зоне АТО застрелил сослуживца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА