В Харькове пьяный водитель пытался откупиться от патрульных российскими рублями

Харьковская местная прокуратура №4 сообщила о подозрении 31-летнему водителю Volkswagen Bora, который, будучи в нетрезвом состоянии, совершил дорожно-транспортное происшествие и пытался откупиться от привлечения к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, на минувшей неделе ночью мужчина, не справившись с управлением, наехал на бордюр. От удара сработали подушки безопасности. Неравнодушные свидетели ДТП вызвали патрульную полицию. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

"Чтобы избежать ответственности за совершенные административные правонарушения и покинуть место происшествия, водитель предложил патрульным взятки. Полицейские отказались и предупредили мужчину об уголовной ответственности за предоставление должностным лицам неправомерной выгоды. Но, несмотря на это, нарушитель положил в служебный автомобиль полицейских 3 тыс. российских рублей", - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.

Мужчине инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.