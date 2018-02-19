События

12:21 19.02.2018

Украинский военный в зоне АТО застрелил сослуживца

Украинский военный в зоне АТО застрелил сослуживца

Украинский военнослужащий в зоне проведения антитеррористической операции в результате неосторожного обращения с оружием смертельно ранил сослуживца, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО. По предварительной информации, 18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий ранил сослуживца", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в "Фейсбуке" в понедельник.

Раненому оказали на месте неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в военное медицинское учреждение, однако спасти жизнь военнослужащего не удалось.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

По данному факту открыто уголовное производство. Ведется следствие.

По информации СМИ, это произошло в Марьинке (Донецкая обл.).

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