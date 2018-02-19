Директор "Элита-центр" и его сообщник арестованы за вымогательство $50 тыс.

В Киеве за вымогательство $50 тыс. задержан директор строительной компании "Элита-центр" и его сообщник, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры N9 директору строительной компании "Элита-центр" задержанному за вымогательство $50 тыс. для инвестора, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,3 млн грн.", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

Также сообщается, что на 60 суток арестован сообщник директора компании, руководитель ООО "Строительно-инвестиционная компания" ПСП ЛТД, задержанный непосредственно после получения указанных средств. В качестве альтернативы суд определил для подозреваемого залог в сумме 140 тыс. грн. Мера пресечения второму фигуранту производства прокуратура будет обжаловать в части залога.

В прокуратуре напомнили, что директор ООО "Элита центр", действуя в сговоре с руководителем ООО "Строительно-инвестиционная компания" ПСП ЛТД", требовали $50 тыс. от владельца квартиры в новостройке "Элита центр" за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

Злоумышленников задержали 15 февраля 2018 г. на территории г.Киева.

Досудебное следствие по уголовному производству проводится по процессуального руководства местной прокуратуры N9, при оперативном сопровождении УЗЭ в г.Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.