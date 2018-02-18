Украинцы Чехии и чешская общественность почтили память Героев Небесной Сотни символической акцией и проведенной службой возле памятной знака в Праге, сообщили в посольстве Украины в Чешской Республике.

"На Староместской площади Праги состоялся памятный митинг, на котором выступил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнос. Участники акции запустили в пражское небо символические белые шарики с портретами Героев Небесной Сотни", – говорится в сообщении на сайте посольства.

Также в посольстве отметили, что настоятель греко-католической церкви Святого Климента отец Василий Сливоцкий отслужил на Ольшанском кладбище Праги возле памятного знака Героям Небесной Сотни панихиду по погибшим.