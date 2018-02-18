Стрелявший по прихожанам церкви в Дагестане являлся ваххабитом, заявляют в муфтияте

Муфтият Дагестана осудил вооруженное нападение на прихожан церкви в городе Кизляре, где погибли и пострадали люди.

"Скорбные вести доходят до нас: трагедия произошла сегодня, в воскресенье, во время Масленицы в Кизляре. От рук ваххабита, который открыл стрельбу из охотничьего ружья, погибли пятеро мирных граждан, и еще четверо получили ранения", - сообщает духовное управление республики на своей странице в Инстаграм.

Муфтият Республики Дагестан решительно осуждает любые проявления насилия, говорится в сообщении.

"Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с Исламом не имеют. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим", - говорится в тексте Муфтията.

Между тем, по данным источника агентства, в ходе обысков в доме, где проживал нападавший, найдено видеообращение, которое он записал на фоне флага международной террористической организации ИГИЛ. На видео он сидит в маске, рядом с ним ружье, из которого он стрелял, а также нож.

В воскресенье в городе Кизляре вооруженный преступник открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви. В результате преступного акта погибли пять женщин. Еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями.