События

21:27 18.02.2018

Стрелявший по прихожанам церкви в Дагестане являлся ваххабитом, заявляют в муфтияте

        Муфтият Дагестана осудил вооруженное нападение на прихожан церкви в городе Кизляре, где погибли и пострадали люди.

      "Скорбные вести доходят до нас: трагедия произошла сегодня, в воскресенье, во время Масленицы в Кизляре. От рук ваххабита, который открыл стрельбу из охотничьего ружья, погибли пятеро мирных граждан, и еще четверо получили ранения", - сообщает духовное управление республики на своей странице в Инстаграм.

      Муфтият Республики Дагестан решительно осуждает любые проявления насилия, говорится в сообщении.

      "Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с Исламом не имеют. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим", - говорится в тексте Муфтията.

      Между тем, по данным источника агентства, в ходе обысков в доме, где проживал нападавший, найдено видеообращение, которое он записал на фоне флага международной террористической организации ИГИЛ. На видео он сидит в маске, рядом с ним ружье, из которого он стрелял, а также нож.

      В воскресенье в городе Кизляре вооруженный преступник открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви. В результате преступного акта погибли пять женщин. Еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями.

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