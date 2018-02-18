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20:45 18.02.2018

В зоне проведения АТО на собственных минных заграждениях подорвалось двое российских военных, один погиб

В зоне проведения АТО на собственных минных заграждениях подорвалось двое российских военных, один погиб

        В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в районе Светлодарской дуги на собственных минных заграждениях подорвалось двое российских военных, один погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

      "По данным разведки штаба антитеррористической операции сегодня, 18 февраля, около передовых позиций сил АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

      В информации уточняется, что оба боевиков оказались гражданами Российской Федерации. "Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения", – сказано в сообщении.

      В штабе АТО не исключают, что пророссийские медиа-ресурсы будут пытаться обвинить силы АТО в нарушении минских договоренностей и припишут гибель и ранения боевиков украинским защитникам.

      "Еще один факт российского присутствия на Донбассе обнаружен. Сейчас выясняется информация о принадлежности боевиков к регулярным войскам Российской Федерации", – подытожили в пресс-центре штаба.

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