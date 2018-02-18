На борту самолета потерпевшего крушение в Иране украинцев не было

На борту самолета, который в воскресенье потерпел крушение в Иране, украинцев не было, сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране", - говорится в сообщении на странице службы в "Твиттер" в воскресенье.

Как сообщалось, в воскресенье в Иране потерпел крушение самолет, на борту которого находились 66 человек.

По информации агентства "ИРНА", крушение воздушного судна произошло в горах вблизи города Семиром.

Самолет выполнял рейс из Тегерана в Ясудж (провинция Исфахан).

По данным СМИ, пассажирский самолет французского производства ATR 72 принадлежит иранской авиакомпании "Aseman Airlines".

Воздушное судно исчезло с радаров спустя 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране.

Спасатели направились к месту катастрофы, однако работы затруднены ввиду того, что самолет разбился в гористой местности.

СМИ со ссылкой очевидцев сообщают, что перед крушением самолет пытался совершить экстренную посадку.