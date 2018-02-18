События

18:43 18.02.2018

Число погибших во время стрельбы в Дагестане возросло до пяти человек

Женщина, раненная во время стрельбы в Кизляре, скончалась в больнице на операционном столе, число жертв возросло до пяти человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава региона.

"По последней информации, пять человек стали жертвами в результате преступного акта в Кизляре. Из пяти доставленных в больницу людей еще одна женщина скончалась на операционном столе. По предварительным данным, состояние еще двоих - тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что жертвами стрелка стали четыре женщины.

Сегодня вечером неизвестный в Кизляре расстрелял толпу людей, которые отмечали Масленицу. По некоторым данным, огонь мог быть открыт по прихожанам церкви.

Источник "Интерфакса" сообщил, что преступников, устроивших стрельбу, было двое - муж и жена. По его словам, перед тем, как был отрыть огонь, жена убежала, стрелял мужчина. Позднее правоохранительные органы задержали женщину.

Как сообщил представитель республиканского СКР Расул Темирбеков, преступник оказался 22-летним местным жителем. Он был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

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