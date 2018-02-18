События

17:11 18.02.2018

В центре Киева спокойно, основные акции завершились

В настоящее время в центре Киева обстановка спокойная, основные заявленные акции и митинги завершились.

Среди мероприятий, проведение которых было заявлено на воскресенье, 18 февраля, осталось только зажжение свечей на Аллее героев Небесной сотни, которое должно начаться в 20:00.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 16:50 на Майдане Независимости находятся около 500 человек, которые свободно перемещаются по главной площади украинской столицы.

В палаточном городке у Верховной Рады митинг также завершился, городок работает в штатном режиме.

Также активисты на данный момент уже не пикетируют здание Администрации президента и в правительственном квартале марши не проходят.

Как сообщалось, 18 февраля на митинге, организованном партией "Рух новых сил" и проходящем на Михайловской площади, объявили о поступившей информации о якобы демонтаже палаточного городка, установленного протестующими под стенами Рады 17 октября 2017 года. Правоохранители эту информацию не подтвердили. Тем не менее, колонна участников митинга выдвинулась к палаточному городку, затем к зданию администрации президента, где провели пикет, а после того - по ул.Институтской вниз к Майдану Независимости.

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