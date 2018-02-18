В соцсети появилось фото Саакашвили на итоговом обеде Мюнхенской конференции по безопасности

На странице экс-президента Грузии, лидера украинской партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в соцсети Facebook в воскресенье появились фотографии политика на итоговом обеде Мюнхенской конференции по безопасности.

"В эти минуты на итоговом обеде Мюнхенской конференции по безопасности. Ведущий обеда, представляя меня, пошутил, что здесь мне точно дадут доесть до конца (намек был всеми оценен по достоинству)", - написал М.Саакашвили, присоединив к сообщению фотографии с обеда.

Как сообщалось, 16 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что М.Саакашвили может находиться в Мюнхене во время проведения конференции по безопасности, сославшись на информацию его немецких коллег, которые его видели в городе.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу. 12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.

В среду стало известно, что М.Саакашвили прибыл из Варшавы в Нидерланды, где проживает его семья. "Далее я буду двигаться по всей Европе и буду заниматься политической деятельностью", - заявил политик.