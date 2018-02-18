События

16:26 18.02.2018

Соболев назвал провокацией ситуацию возле палаточного городка

Соболев назвал провокацией ситуацию возле палаточного городка

Народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев назвал провокацией намерения штурмовать палаточный городок под стенами украинского парламента на ул.Грушевского в центре Киева.

"Сегодня был мирный митинг людей, которые собрались в парке Шевченко, потом встретились на Михайловской площади. И в это время полицейские начальники дали приказ зайти в наш лагерь на Грушевского, палаточный городок "Руха "Визволення" – вы помните, мы с 17 октября стоим под парламентом за принятие антикоррупционных законов – и воспользовавшись тем, что большинство наших активистов были на мирном собрании на Михайловской площади, полиция ворвалась в лагерь на Грушевского", - сказал Е.Соболев в эфире телеканала NewsOne в воскресенье.

"Мы, соответственно, дали людям информацию, что надо идти защищать лагерь, но после того, как сюда пришли люди, любые попытки давления со стороны полиции прекратились", - добавил он.

При этом депутат отметил, что приказ штурмовать палаточный городок мог спровоцировать кровопролитие. "Сейчас все спокойно, но нас действительно охватывает ярость, потому что те люди, которые отдавали эти приказы пробовать штурмовать лагерь в день памяти Небесной Сотни, они на самом деле провоцировали кровь. Это классическая провокация, чтобы столкнуть одних людей с другими", - добавил С.Соболев.

Как сообщалось, 17 октября 2017 года у здания украинского парламента состоялась акция "За большую политическую реформу" с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, ввести пропорциональную систему выборов по открытым спискам и создать антикоррупционный суд. В мероприятии принял участие ряд политических сил и общественных организаций.

19 октября ряд политических сил заявили о намерении продолжать добиваться выполнения их требований другими методами и ушли из палаточного городка под Радой. В то же время "Рух новых сил" М.Саакашвили, сторонники народных депутатов от "Самопомочи" Е.Соболева и Семена Семенченко решили оставаться в палатках.

Палаточный городок состоит из двух частей, одна их них находится на проезжей части ул.Грушевского. Полиция призвала митингующих убрать палатки с проезжей части ул.Грушевского, но они проигнорировали призывы. 26 ноября одна из палаток горела, никто не пострадал. Еще один палаточный городок разбит в Мариинском парке неподалеку.

18 февраля на митинге, организованном партией "Рух новых сил" и проходящем на Михайловской площади, объявили о поступившей информации о якобы демонтаже палаточного городка, установленного протестующими под стенами Рады 17 октября 2017 года. Правоохранители эту информацию не подтверждают. Участники митинга высказали предположение, что это было сделано умышленно, чтобы часть митингующих покинула Михайловскую площадь.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Подбор кандидатов в Антикоррупционный суд должен производиться представителями Евросоюза и США

Соболев заявляет, что его семье поступили угрозы от неизвестного

Суд в Мариуполе не отпустил бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова под домашний арест

ЕС обеспокоен возможной отставкой Соболева с должности главы Антикоррупционного комитета Рады, призывает нардепов обдумать такое решение

Соболев обещает не допустить назначения зависимого аудитора НАБУ

Соболев заявляет о возможных попытках отстранить директора НАБУ от должности

Палаточный городок у Рады малочислен, организаторы не намерены объявлять мобилизацию на пленарную неделю

На проезжей части у здания Рады в палатках будут размещаться военные, гражданским предложили перейти в Мариинский парк

Соболев заявляет об обысках у пяти участников митинга под Радой

Соболев повел около 150 участников митинга под Радой к администрации президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: Россия достигла своей цели, если она хотела посеять хаос в США

Директор "Элита-центр" и его сообщник арестованы за вымогательство $50 тыс.

Основная группа Мюнхенской конференции по безопасности может собраться в октябре в Беларуси

Украинцы Чехии и чешская общественность почтили память Героев Небесной Сотни

Стрелявший по прихожанам церкви в Дагестане являлся ваххабитом, заявляют в муфтияте

В зоне проведения АТО на собственных минных заграждениях подорвалось двое российских военных, один погиб

Макей обсудил с Волкером возможность ввода белорусских миротворцев на Донбасс

На борту самолета потерпевшего крушение в Иране украинцев не было

Число погибших во время стрельбы в Дагестане возросло до пяти человек

Украинский военный ранен в зоне АТО в воскресенье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА