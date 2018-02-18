Соболев назвал провокацией ситуацию возле палаточного городка

Народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев назвал провокацией намерения штурмовать палаточный городок под стенами украинского парламента на ул.Грушевского в центре Киева.

"Сегодня был мирный митинг людей, которые собрались в парке Шевченко, потом встретились на Михайловской площади. И в это время полицейские начальники дали приказ зайти в наш лагерь на Грушевского, палаточный городок "Руха "Визволення" – вы помните, мы с 17 октября стоим под парламентом за принятие антикоррупционных законов – и воспользовавшись тем, что большинство наших активистов были на мирном собрании на Михайловской площади, полиция ворвалась в лагерь на Грушевского", - сказал Е.Соболев в эфире телеканала NewsOne в воскресенье.

"Мы, соответственно, дали людям информацию, что надо идти защищать лагерь, но после того, как сюда пришли люди, любые попытки давления со стороны полиции прекратились", - добавил он.

При этом депутат отметил, что приказ штурмовать палаточный городок мог спровоцировать кровопролитие. "Сейчас все спокойно, но нас действительно охватывает ярость, потому что те люди, которые отдавали эти приказы пробовать штурмовать лагерь в день памяти Небесной Сотни, они на самом деле провоцировали кровь. Это классическая провокация, чтобы столкнуть одних людей с другими", - добавил С.Соболев.

Как сообщалось, 17 октября 2017 года у здания украинского парламента состоялась акция "За большую политическую реформу" с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, ввести пропорциональную систему выборов по открытым спискам и создать антикоррупционный суд. В мероприятии принял участие ряд политических сил и общественных организаций.

19 октября ряд политических сил заявили о намерении продолжать добиваться выполнения их требований другими методами и ушли из палаточного городка под Радой. В то же время "Рух новых сил" М.Саакашвили, сторонники народных депутатов от "Самопомочи" Е.Соболева и Семена Семенченко решили оставаться в палатках.

Палаточный городок состоит из двух частей, одна их них находится на проезжей части ул.Грушевского. Полиция призвала митингующих убрать палатки с проезжей части ул.Грушевского, но они проигнорировали призывы. 26 ноября одна из палаток горела, никто не пострадал. Еще один палаточный городок разбит в Мариинском парке неподалеку.

18 февраля на митинге, организованном партией "Рух новых сил" и проходящем на Михайловской площади, объявили о поступившей информации о якобы демонтаже палаточного городка, установленного протестующими под стенами Рады 17 октября 2017 года. Правоохранители эту информацию не подтверждают. Участники митинга высказали предположение, что это было сделано умышленно, чтобы часть митингующих покинула Михайловскую площадь.