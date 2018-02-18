События

15:51 18.02.2018

Митингующие направились от администрации президента на Майдан Независимости

Около тысячи митингующих пришли колонной от палаточного городка, разбитого возле здания Верховной Рады, к зданию администрации президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 15:40 из палаточного городка выдвинулась колонна людей, которые ранее пришли туда с митинга на Михайловской площади, отреагировав на информацию о якобы штурме городка, и собираются в начале ул.Банковой. Протестующие скандируют "Импичмент".

Проход к зданию администрации президента охраняет около ста правоохранителей. Столкновений и провокаций нет.

По словам народного депутата фракции "Самопомич" Семен Семенченко, после небольшого пикета колонна должна двинуться в сторону Майдана Независимости по Аллее героев Небесной сотни.

По состоянию на 15.55 пикет у здания администрации президента завершился. Митингующие направились по улице Институтской вниз к Майдану независимости.

Как сообщалось, ранее на митинге, организованном партией "Рух новых сил" и проходящем на Михайловской площади, объявили о поступившей информации о якобы демонтаже палаточного городка, установленного протестующими под стенами Рады 17 октября 2017 года. Участники митинга высказали предположение, что это было сделано умышленно, чтобы часть митингующих покинула Михайловскую площадь.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В АП опровергают информацию о якобы причастности Порошенко к самолету, на котором был вывезен в Польшу Саакашвили

Полиция задержала одного участника акции сторонников Саакашвили и усилила на Банковой меры безопасности

Митинг в с.Козин Обуховского района прошел без нарушений общественного порядка

В Москве на митинге задержали Навального

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту попытки захвата Жовтневого дворца

Полиция пыталась помешать установлению сцены для "Марша за импичмент" - Деревянко

Учасники митинга в поддержку Саакашвили пришли к СИЗО СБУ

Под Радой митингуют сторонники "Батькивщины" и Соцпартии, правоохранители усилили охрану парламента

Саакашвили призвал украинцев через неделю собраться на Майдане, если Рада не примет закон об импичменте и не создаст Антикоррупционный суд

Полиция отпустила четырех участников факельного шествия, ранее задержанных в центре Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: Россия достигла своей цели, если она хотела посеять хаос в США

Директор "Элита-центр" и его сообщник арестованы за вымогательство $50 тыс.

Основная группа Мюнхенской конференции по безопасности может собраться в октябре в Беларуси

Украинцы Чехии и чешская общественность почтили память Героев Небесной Сотни

Стрелявший по прихожанам церкви в Дагестане являлся ваххабитом, заявляют в муфтияте

В зоне проведения АТО на собственных минных заграждениях подорвалось двое российских военных, один погиб

Макей обсудил с Волкером возможность ввода белорусских миротворцев на Донбасс

На борту самолета потерпевшего крушение в Иране украинцев не было

Число погибших во время стрельбы в Дагестане возросло до пяти человек

Украинский военный ранен в зоне АТО в воскресенье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА