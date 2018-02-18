События

12:56 18.02.2018

Пограничники запретили въезд в Украину сирийцу, незаконно посетившему оккупированный Крым

Пограничники запретили въезд в Украину сирийцу, незаконно посетившему оккупированный Крым

Пограничники Херсонского отряда во время оформления иностранного судна, которое пришло из Италии под флагом Того в один из портов Николаева, обнаружили гражданина Сирии, который нарушил законодательство Украины в части правил пребывания на временно оккупированной территории Крыма.

"Пограничники выявили гражданина Сирии, который незаконно посещал Крым. В 2016 году иностранец дважды пересекал временно закрытый пункт пропуска "Севастополь" на другом судне", - сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье.

За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее пограничники вынесли решение о запрете иностранцу въезда на территорию Украины на три года.

Кроме того, военнослужащие Госпогранслужбы задержали за минувшие троих нелегальных мигрантов на западе страны. Двое из них, по их словам, являются гражданами Сирии.

"Двух из них пограничники Чопского отряда обнаружили и задержали сегодня ночью на Закарпатье… в 300 метрах от границы. Мужчины, с их слов, являются гражданами Сирии. Почему они пробирались ночью вне пунктов пропуска… сейчас устанавливают", - рассказали в Госпогранслужбе.

Кроме того, в среду пограничники отдела "Рава-Русская", по информации и участию оперативных подразделений Госпогранслужбы, задержали за несколько сотен метров от границы гражданина Алжира. На иностранца составлен и передан в суд протокол за попытку нарушения государственной границы.

По данным Госпогранслужбы, с начала 2018 года сотрудники ведомства не пропустили в Украину 2 тыс 118 иностранцев, из них - 393 россиянина, 65 иностранных лиц, которые пересекли границу временно оккупированной территории с нарушениями, и 472 потенциальных незаконных мигранта. Также пограничники задержали более 60 нелегальных мигрантов, которые направлялись через границу вне пунктов пропуска.

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