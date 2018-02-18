События

12:00 18.02.2018

Около тысячи человек под флагами СДП и СП митингуют у здания Рады за повышение соцстандартов

Около тысячи человек под флагами СДП и СП митингуют у здания Рады за повышение соцстандартов

Около тысячи человек под флагами Социал-демократической и Социалистической партий митингуют у здания Верховной Рады с требованием социальных стандартов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", акция началась на Европейской площади в центре Киева, после чего колонна прошла по улице Грушевского к зданию украинского парламента.

По состоянию на 11:40 на митинге находятся около 1 тысячи участников. В руках у них партийные флаги, также плакаты с надписями: "За минимальную зарплату 10 тыс. гривень", "За минимальную пенсию 5 тыс. гривень", "Повышение налогов для богатых" и "Украина без олигархов и их политических марионеток".

Правопорядок охраняет несколько десятков сотрудников Антиконфликтной группы Национальной полиции. Акция несет мирный характер, столкновений с правоохранителями не происходит.

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