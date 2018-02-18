Мемориал героям Небесной сотни может располагаться только на Аллее героев Небесной сотни

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерениях подписать изменения в закон "Об урегулировании градостроительной деятельности", которые позволят разместить мемориальный комплекс героев Небесной сотни на одноименной Аллее в Киеве.

"Сооружение Мемориального комплекса героев Небесной сотни возможно только по адресу Аллея героев Небесной сотни. Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас, кто там был, кто держал оборону, а для каждого украинца в Украине и мире", - сказал П.Порошенко на церемонии открытии выставки, посвященной участникам Революции достоинства - творческим личностям "Переведи меня через Майдан" в Киеве в воскресенье.

Глава государства напомнил, что соответствующие изменения в закон "Об урегулировании градостроительной деятельности" Верховная Рада приняла 6 февраля. П.Порошенко пообещал подписать закон сразу же, как он к нему поступит.