События

11:58 18.02.2018

Мемориал героям Небесной сотни может располагаться только на Аллее героев Небесной сотни

Мемориал героям Небесной сотни может располагаться только на Аллее героев Небесной сотни

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерениях подписать изменения в закон "Об урегулировании градостроительной деятельности", которые позволят разместить мемориальный комплекс героев Небесной сотни на одноименной Аллее в Киеве.

"Сооружение Мемориального комплекса героев Небесной сотни возможно только по адресу Аллея героев Небесной сотни. Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас, кто там был, кто держал оборону, а для каждого украинца в Украине и мире", - сказал П.Порошенко на церемонии открытии выставки, посвященной участникам Революции достоинства - творческим личностям "Переведи меня через Майдан" в Киеве в воскресенье.

Глава государства напомнил, что соответствующие изменения в закон "Об урегулировании градостроительной деятельности" Верховная Рада приняла 6 февраля. П.Порошенко пообещал подписать закон сразу же, как он к нему поступит.

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