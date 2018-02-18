Порошенко принял участие в открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии выставки, посвященной участникам Революции достоинства - творческим личностям "Переведи меня через Майдан" в Киеве в воскресенье.

"Казалось бы, Революция достоинства отмечена на всех возможных информационных носителях. В любое время можем освежить в памяти чуть ли не каждую минуту трехмесячной борьбы. Каждый из нас и сам по себе является носителем собственных эпизодов Майдана. Но только художники - благодаря дареному Господом таланту - видят события настолько ярко и многогранно, что помогают почувствовать и осмыслить их всем другим", - сказал П.Порошенко.

Глава государства отметил, что искусство участников Революции достоинства "рождено в вихре бурных событий от невероятно сильной любви к Украине".

"Организация этого художественного события - инициатива и заслуга побратимов и родных активного участника Революции достоинства, а также студенческой Революции на граните художника Тараса Бильчука. Тарас, к сожалению, ушел от нас в прошлом году", - отметил президент.

П.Порошенко также напомнил, что среди участников Майдана было немало творческих личностей, назвав имена Назария Войтовича, Валерия Брезденюка, Владимира Мельничука, Татьяны Чепрасовой, Александра Тимошенко.