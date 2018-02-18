События

10:30 18.02.2018

Возле Гоптовки наблюдается скопление грузовиков на выезд из Украины

Возле Гоптовки наблюдается скопление грузовиков на выезд из Украины

Возле международного пункта пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка (Харьковская обл) скопилась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию Российской Федерации.

"В течение двух дней контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В информации отмечается, что на официальный запрос Госпогранслужбы Украины относительно сложившейся ситуации российская сторона не ответила, однако люди, которые едут из России сообщили, что грузовые транспортные средства не пропускают через границу из-за неисправности рентгеновского оборудования для досмотра грузов Rapiscan-system.

Госпогранслужба просит всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через Гоптовку учитывать обстановку, сложившуюся на этом направлении.

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