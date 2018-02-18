Глава МИД Белоруссии и спецпредставитель США Волкер обсудили урегулирование на Донбассе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер обсудили в Мюнхене возможности урегулирования украинского конфликта, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Возможности урегулирования украинского конфликта находились в центре внимания переговоров В.Макея со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины К.Волкером", - говорится в сообщении МИД об участии В.Макея в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Кроме того, с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером глава белорусского МИД обсудил модальности проведения в Минске осенью 2018 года встречи основной группы этого форума, посвященной тематике диалога между Востоком и Западом и региональной безопасности.

Перспективы взаимодействия Белоруссии с Европейским союзом обсуждены В.Макеем с европейским комиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом и Генеральным секретарем ЕСВД Хельгой Шмид.

"На полях" Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Белоруссии также провел ряд других двусторонних встреч и переговоров.