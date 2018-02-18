Американская частная компания SpaceX отложила запуск испанского спутника PAZ, перенеся его на 21 февраля 2018 года, из-за финальной проверки обтекателя, сообщает пресс-служба компании в Twitter.

"Команде на (базе ВВС США) Ванденберг потребовалось дополнительное время для проверки обтекателя. Грузы и носитель в порядке. Из-за требований, предъявляющихся к миссии, мы назначили запуск PAZ на 21 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечено, что новая попытка запуска состоится с площадки 4 East (SLC-4E) базы Ванденберг в Калифорнии. Отделение спутника от ракеты-носителя Falcon 9 должно состояться на 11-й минуте после запуска, после чего аппарат выйдет на низкую орбиту. Как ожидается, компания будет вести прямую трансляцию запуска 21 февраля. В SpaceX также сообщили, что не будут заново использовать первую ступень носителя после запуска.

Как сообщалось, 6 февраля 2018 года SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy - самый мощный из используемых на данный момент носителей. Максимальная грузоподъемность ракеты - 63,8 тонн. В качестве макета полезной нагрузки был использован вишневый Tesla Roadster главы компании - Илона Маска - с одетым в скафандр производства SpaceX водителем-манекеном. Машина была успешно выведена на гелиоцентрическую орбиту. Один из трех ускорителей ракеты разбился при посадке.