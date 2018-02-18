События

09:41 18.02.2018

SpaceX отложила запуск испанского спутника

SpaceX отложила запуск испанского спутника

Американская частная компания SpaceX отложила запуск испанского спутника PAZ, перенеся его на 21 февраля 2018 года, из-за финальной проверки обтекателя, сообщает пресс-служба компании в Twitter.

"Команде на (базе ВВС США) Ванденберг потребовалось дополнительное время для проверки обтекателя. Грузы и носитель в порядке. Из-за требований, предъявляющихся к миссии, мы назначили запуск PAZ на 21 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечено, что новая попытка запуска состоится с площадки 4 East (SLC-4E) базы Ванденберг в Калифорнии. Отделение спутника от ракеты-носителя Falcon 9 должно состояться на 11-й минуте после запуска, после чего аппарат выйдет на низкую орбиту. Как ожидается, компания будет вести прямую трансляцию запуска 21 февраля. В SpaceX также сообщили, что не будут заново использовать первую ступень носителя после запуска.

Как сообщалось, 6 февраля 2018 года SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy - самый мощный из используемых на данный момент носителей. Максимальная грузоподъемность ракеты - 63,8 тонн. В качестве макета полезной нагрузки был использован вишневый Tesla Roadster главы компании - Илона Маска - с одетым в скафандр производства SpaceX водителем-манекеном. Машина была успешно выведена на гелиоцентрическую орбиту. Один из трех ускорителей ракеты разбился при посадке.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

SpaceX запустила свермощную ракету Falcon Heavy

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником связи

SpaceX запустила ракету с секретным спутником Zuma

Илон Маск анонсировал в январе первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy

SpaceX провела испытания ракеты тяжелого класса Falcon Heavy

SpaceX сообщила об успешном запуске Falcon-9 и штатном приземлении первой ступени ракеты

Компания SpaceX подтвердила взрыв ракеты Falcon 9

SpaceX получила первый контракт от Пентагона на запуск спутника

ПОСЛЕДНЕЕ

Станции метро в центре Киева работают в обычном режиме

Лукашенко утверждает, что Трамп не поднимал вопрос о переносе переговоров по Украине из Минска

Лукашенко подтвердил готовность отправить миротворцев на Донбасс при договоренности лидеров РФ и Украины

В Киеве проходит марш "Марш за будущее", организованный Рухом новых сил Саакашвили

Пограничники запретили въезд в Украину сирийцу, незаконно посетившему оккупированный Крым

Синоптики предупредили украинцев о похолодании и осадках

В Киеве не работают 6 станций метро

Марш памяти погибших защитников Дебальцево проходит в центре Киева

Около тысячи человек под флагами СДП и СП митингуют у здания Рады за повышение соцстандартов

Мемориал героям Небесной сотни может располагаться только на Аллее героев Небесной сотни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА