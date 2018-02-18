События

09:32 18.02.2018

В Черное море вошел второй американский ракетный эсминец

В Черное море вошел второй американский ракетный эсминец

Ракетный эсминец типа "Арли Берк" ВМС США "Карни" (Carney (DDG 64) вошел в Черное море. Как сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США, судно будет участвовать в операциях по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также укреплению совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

"Маневры демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность", — приводятся в сообщении слова командующего эсминцем капитана Питера Халворсена.

Ранее в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США "Росс" (USS Ross (DDG 71)). Боевой корабль был задействован в нанесении ударов крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на недоказанную химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

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