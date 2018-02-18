Директор "Элита-Центр" и его сообщник арестованы за вымогательство взятки

Директору строительной компании "Элита-центр", задержанному за требование взятки в размере $50 тыс, и его сообщнику, избрали меру пресечения в виде содержание под стражей с альтернативой внесения залога, сообщают в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры N9 директору строительной компании "Элита-центр" задержанному за вымогательство 50 тысяч долларов США для инвестора, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также на 60 суток арестовали его сообщника, руководителя ООО Строительно-инвестиционная компания "ПСП ЛТД", задержанного непосредственно после получения указанных средств. В качестве альтернативы суд определил для подозреваемого залог в сумме 140 тыс гривен. Мера пресечения второму фигуранту производства прокуратура будет обжаловать в части залога.

В прокуратуре напоминают, что директор ООО "Элита центр", действуя в сговоре с руководителем ООО Строительно-инвестиционная компания "ПСП ЛТД", требовали $50 тыс от владельца квартиры в новостройке "Элита центр" за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье .

Злоумышленников задержали 15 февраля на территории города Киева.

Досудебное следствие по уголовному производству проводится по процессуальному руководству местной прокуратуры N9, при оперативном сопровождении УЗЭ в Киеве департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.