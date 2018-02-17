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23:56 17.02.2018

Задержанных возле Соломенского суда активистов отпустили на поруки

Задержанных возле Соломенского суда активистов отпустили на поруки

     Шевченковский районный суд города Киева отпустил трех участников столкновений возле Соломенского суда произошедшего 15 февраля на поруки народных депутатов Украины, сообщил нардеп Егор Соболев на своей странице в соцсети Фейсбук.

      Е.Соболев заявил, что активиста движения "Визволення" Александра Федорченко, позывной "Брест", добровольца "Донбасса" Николая Чудовского, позывной "Чудо", а также добровольца из Грузии Луку Чхетия, позывной "Лука", отпустили на поруки его и нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

      Также, он отметил, что заседание вела судья Виктория Светлицкая.

      "Чудо, Лука и Брест стали первыми из 8-ми задержанных за четыре месяца протестов наших активистов, которых нам отдали на поруки как народным депутатам. Хочу узнать больше о судье Светлицкой. Нам нужны люди, способные творить правосудие", - отметил Е.Соболев.

 

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