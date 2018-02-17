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21:46 17.02.2018

Необходимо найти формулу создания миротворческой миссии под эгидой ООН

Необходимо найти формулу создания миротворческой миссии под эгидой ООН

     Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на данный момент очень важно создать миротворческую миссию под эгидой ООН, которая будет охватывать территорию отдельных районов Донбасса, а не только линию разграничения, как на этом настаивает Россия, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

      "Нам критически необходимо начать реальный процесс урегулирования ситуации на Востоке Украины и реинтеграции Донбасса. Миротворческие силы ООН однозначно должны контролировать также и границу с Россией", - сказал В.Кличко во время двухсторонней встречи с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем и спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером на конференции в Мюнхене.

      Также, он отметил важность сохранения санкций против России, как одного из механизмов сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

      "Мы высоко ценим усилия США и ваши лично в поисках путей урегулирования ситуации на Донбассе. Также необходима дальнейшая поддержка США в воплощении необходимых реформ в Украине. Особенно в сфере обороны и безопасности, в чем Соединенные Штаты нам сегодня помогают и мы благодарны за это", - отметил мэр Киева в разговоре с К.Волкером.

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Интерфакс-Украина
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