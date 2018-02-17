США готовы соблюдать СНВ, того же ждут от партнеров по диалогу

Власти США нацелены на сохранение ограничений, фигурирующих в соглашениях по контролю над договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), однако хотят видеть такой же настрой у других подписавших эти договоры стран, заявил в субботу замгоссекретаря США Джон Салливан.

"Мы хотим соблюдать соглашения по контролю над вооружениями, СНВ, ДРМСД и другие. Но для этого мы хотим видеть, что наши собеседники тоже настроены таким же образом", - сказал Дж.Салливан на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат подчеркнул, что в последние десять лет США уменьшали свой ядерный арсенал и снижали ядерный потенциал, "в то время как другие страны, например Россия, такое снижение не допускали". По его словам, США намного активнее, чем Россия, занимались сокращением арсенала тактического ядерного оружия.

Дж.Салливан отметил, что теперь США планируют модернизировать свои средства ядерного сдерживания, но речь не пойдет о работе над новыми видами оружия.