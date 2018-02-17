События

18:32 17.02.2018

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет

С начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В общем, с начала суток зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. В результате огня агрессора никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы и артиллерийские установки калибра 122-мм по опорным пунктам ВСУ вблизи Луганского. Неподалеку Троицкого незаконные вооруженные формирования вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. После обеда оккупанты активизировались в районе Крымского, где неоднократно обстреливали украинских защитников с минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник вел огонь из запрещенного вооружения неподалеку Песков. В частности, боевики применили 120-ти и 82-мм минометы и совершил пять выстрелов из танка.

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