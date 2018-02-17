События

18:15 17.02.2018

Водители маршруток-участниц ДТП в Киеве с 12 пострадавшими предположительно были трезвыми

Водители маршруток-участниц ДТП в Киеве с 12 пострадавшими предположительно были трезвыми

Водители маршрутных микроавтобусов, столкнувшихся в пятницу, 16 февраля, на ул. Телиги в Киеве, по предварительной информации, не были в состоянии алкогольного опьянения, четверо пострадавших от ДТП находятся в больнице, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

На брифинге в субботу в Киеве он рассказал, что из 12-ти пострадавших четверо в настоящее время продолжают находиться в больнице, предварительно у них повреждения средней степени тяжести. Другим была оказана медицинская помощи на месте, их не госпитализировали.

"Оба водителя были на месте, их проверили прибором на состояние алкогольного опьянения, алкогольное опьянение не выявлено", - сказал А.Крищенко, добавил при этом: "Отобраны образцы крови для более глубокого анализа на состояние алкогольного или наркотического опьянения".

"Перевозчики официальные, часть документов мы изъяли. Дальнейшая работа будет проводиться, будут проверяться документы, устанавливаться обстоятельства событий, в том числе, будет проведены технические экспертизы", - рассказал А.Крищенко.

Как сообщалось, в пятницу вечером произошло ДТП на ул. Телиги в Киеве. По предварительной информации, обе маршрутки двигались в попутном направлении. Один из автобусов столкнулся с электроопорой, другой выехал на тротуар и врезался в дерево.

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