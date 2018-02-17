События

11:18 17.02.2018

Уличичен во взяточничестве один из руководителей Харьковского погранотряда

Уличичен во взяточничестве один из руководителей Харьковского погранотряда

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из заместителей начальника Харьковского пограничного отряда, который к тому же планировал устроиться в так называемое "министерство государственной безопасности ЛНР".

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что этот полковник организовал механизм получения с граждан денег за невнесение в ведомственную базу данных информации о пересечении границы. Он привлек к противоправной деятельности других военнослужащих Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом $500 за нелегальную переправку через границу гражданки РФ. По информации спецслужбы, полковник также вел тайные переговоры с представителями террористической организации "ЛНР", планируя получить руководящую должность в фейковом "министерстве государственной безопасности".

Правоохранители задержали замначальника погранотряда в Харькове возле места его проживания. Следователи квалифицируют его действия по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), а также по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступлений.

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