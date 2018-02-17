Уличичен во взяточничестве один из руководителей Харьковского погранотряда

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из заместителей начальника Харьковского пограничного отряда, который к тому же планировал устроиться в так называемое "министерство государственной безопасности ЛНР".

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что этот полковник организовал механизм получения с граждан денег за невнесение в ведомственную базу данных информации о пересечении границы. Он привлек к противоправной деятельности других военнослужащих Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом $500 за нелегальную переправку через границу гражданки РФ. По информации спецслужбы, полковник также вел тайные переговоры с представителями террористической организации "ЛНР", планируя получить руководящую должность в фейковом "министерстве государственной безопасности".

Правоохранители задержали замначальника погранотряда в Харькове возле места его проживания. Следователи квалифицируют его действия по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), а также по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступлений.