События

06:46 17.02.2018

За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям сил АТО, ранен один военный, еще один травмирован

За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям сил АТО, ранен один военный, еще один травмирован

За прошедшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, применив запрещенное Минскими соглашениями оружие, вследствие чего ранен один украинский военнослужащий, еще один получил боевую травму, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В целом за минувшие сутки зафиксировано 20 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ранен один украинский защитник, еще один получил боевое ранение", – говорится в сообщении на странице штаба в Facebook в субботу утром.

На Луганском направлении основная враждебная активность состоялась в районе Светлодарской дуги. Неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Луганского. У этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов. Также в этом районе незаконные вооруженные формирования применили минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарску и Троицкому.

Кроме того, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали защитников Крымского. На других участках противник нарушал перемирие у Железного, Малинового и Новоалександровки.

"На Донецком направлении еще в светлое время суток захватчики провоцировали украинских военнослужащих из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука", – говорится в информации.

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Интерфакс-Украина
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