В столице в связи с проведением футбольного матча на некоторых станциях метро ограничат вход для пассажиров

В столице в связи с проведением на НСК "Олимпийский футбольного матча "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк)" 18 февраля пассажирам ограничат вход на станции "Палац спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"18 февраля в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командой "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) возможны изменения в работе столичного метрополитена", – говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что после окончания футбольного матча для обеспечения перевозки болельщиков пассажирам ограничат вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".