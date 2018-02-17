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02:32 17.02.2018

На период капремонта станции метро "Святошин" организована дополнительная остановка для транспорта

На период капремонта станции метро "Святошин" организована дополнительная остановка для транспорта

На период капитального ремонта станции метро "Святошин" городские власти организовали дополнительную остановку для автобусных и троллейбусных маршрутов, информирует КП "Киевпастранс".

"С 24 февраля примерно до конца мая на период капитального ремонта станции метро "Святошин" и закрытия выхода из подземного перехода до проспекта Победы и завода "АТЕК", внедряется дополнительная остановка "По требованию" для автобусных маршрутов № 23, № 90 и троллейбусных маршрутов № 7, № 93Н", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 24 февраля до октября 2018 года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" анонсировало капитальный ремонт станции "Святошин": отремонтируют входную группу, заменят турникеты, выполнят ремонт стен и восстановят навигацию. Возле выходов из станции запланировано обустроить новые остановочные комплексы общественного транспорта. Кроме того, будут отремонтированы улицы Святошинская, Жмеринская, Депутатская, а также дорожное покрытие на пл.Героев Бреста.

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