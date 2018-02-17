На период капремонта станции метро "Святошин" организована дополнительная остановка для транспорта

На период капитального ремонта станции метро "Святошин" городские власти организовали дополнительную остановку для автобусных и троллейбусных маршрутов, информирует КП "Киевпастранс".

"С 24 февраля примерно до конца мая на период капитального ремонта станции метро "Святошин" и закрытия выхода из подземного перехода до проспекта Победы и завода "АТЕК", внедряется дополнительная остановка "По требованию" для автобусных маршрутов № 23, № 90 и троллейбусных маршрутов № 7, № 93Н", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 24 февраля до октября 2018 года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" анонсировало капитальный ремонт станции "Святошин": отремонтируют входную группу, заменят турникеты, выполнят ремонт стен и восстановят навигацию. Возле выходов из станции запланировано обустроить новые остановочные комплексы общественного транспорта. Кроме того, будут отремонтированы улицы Святошинская, Жмеринская, Депутатская, а также дорожное покрытие на пл.Героев Бреста.