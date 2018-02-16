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23:37 16.02.2018

Белый дом: между кампанией Трампа и Россией не было никакого сговора

Белый дом: между кампанией Трампа и Россией не было никакого сговора

Пришло время прекратить нападки и отказаться от "диких и ложных" обвинений и надуманных теорий, говорится в сообщении Белого дома в связи выдвинутыми Минюстом США обвинениями в отношении 13 россиян во вмешательстве в американские выборы.

"Президент Д.Трамп был полностью проинформирован по данному вопросу и рад видеть, что расследование спецпрокурора еще раз указывает на то, что между кампанией Трампа и Россией не было никакого сговора, и что результаты выборов не были изменены и на них не было оказано влияние", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Там отмечается, что США "должны объединиться как американцы" для защиты целостности своей демократии и выборов.

"Мы не можем допустить, чтобы те, кто пытался посеять путаницу, раздор и злобу, добились успеха. Пришло время прекратить эти нелепые партийные нападки, дикие и ложные обвинения и отказаться от надуманных теорий, которые служат только для продвижения повесток дня таких плохих игроков, как Россия, и не делают ничего для защиты принципов наших институтов", - подчеркивается в сообщении.

Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

Решение о предъявлении обвинения вынесло жюри присяжных суда округа Колумбия.

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