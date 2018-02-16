События

21:52 16.02.2018

Киевские власти ограничат движение транспорта в центре столицы в дни памяти героев Небесной сотни

В связи с чествованием памяти героев Небесной сотни в Киевской городской государственной администрации с 16 по 22 февраля планируют ограничить транспортное движение в столице в течение ближайших дней.

"С 22:00 16 февраля до 6:00 22 февраля движение транспорта по улице Крещатик, от ул.Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни, в обоих направлениях будет запрещено", – говорится в сообщении столичной мэрии, обнародованном в пятницу вечером.

Также в ведомстве отмечают о запрете движения с 20:00 17 февраля до 24:00 18 февраля всех видов транспортных средств по улице Крещатик – от ул.Б.Хмельницкого до Европейской площади.

Кроме того, городские власти убедительно просят не парковать автомобили на аллее Небесной сотни и прилегающих территориях.

"В связи с этим временно изменят движение маршруты наземного пассажирского транспорта общего пользования в местах запрета движения транспортных средств, о чем сообщим дополнительно", – подчеркнули в мэрии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В автобусе Харьков-Грайворон пограничники обнаружили "ничейные" монеты времен Российской империи

Американский стратегический беспилотник провел очередную разведку у линии разграничения на Донбассе

В результате ДТП с участием микроавтобуса на окраине Киева пять человек госпитализированы

Пожарные ликвидировали пожар в одной из поликлиник Киева

"Укрзализныця" не исключает выпуска евробондов в 2018г.

Кабмин одобрил выпуск облигаций "Укрзализныци" на 2 млрд грн в 2018г.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один был травмирован

В день Святого Валентина в Украине поженились почти 2,4 тыс. пар

В Киеве задержаны преступники, сбывающие через интернет психотропы под видом препаратов для похудения

Украина и Молдова возобновили политические консультации на уровне МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Белый дом: между кампанией Трампа и Россией не было никакого сговора

И.Геращенко опровергает информацию о намерениях Киева обменять политзаключенных Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров Баранова и Одинцова

Позиции ВСУ на Донбассе обстреляли шесть раз

Адвокаты Саакашвили готовят заявление в ЕСПЧ о жестоком обращении и незаконном задержании в декабре и 12 февраля

Микроавтобус с военными попал в аварию на окраине Киева, есть пострадавшие

Группа мошенников причинила ущерб 70 юридическим и физическим лицам на 15 млн грн

Полиция задержала одессита, который крушил топором автомобили во дворе Соломенского райсуда Киева

Заммэра Северодонецка задержан на взятке

Генпрокурор направил в Раду представление на задержание нардепа от "Оппоблока" Бакулина

Во дворе Соломенского райсуда Киева неизвестный повредил топором около 10 припаркованных автомобилей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА