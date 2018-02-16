Киевские власти ограничат движение транспорта в центре столицы в дни памяти героев Небесной сотни

В связи с чествованием памяти героев Небесной сотни в Киевской городской государственной администрации с 16 по 22 февраля планируют ограничить транспортное движение в столице в течение ближайших дней.

"С 22:00 16 февраля до 6:00 22 февраля движение транспорта по улице Крещатик, от ул.Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни, в обоих направлениях будет запрещено", – говорится в сообщении столичной мэрии, обнародованном в пятницу вечером.

Также в ведомстве отмечают о запрете движения с 20:00 17 февраля до 24:00 18 февраля всех видов транспортных средств по улице Крещатик – от ул.Б.Хмельницкого до Европейской площади.

Кроме того, городские власти убедительно просят не парковать автомобили на аллее Небесной сотни и прилегающих территориях.

"В связи с этим временно изменят движение маршруты наземного пассажирского транспорта общего пользования в местах запрета движения транспортных средств, о чем сообщим дополнительно", – подчеркнули в мэрии.