И.Геращенко опровергает информацию о намерениях Киева обменять политзаключенных Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров Баранова и Одинцова

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что информация о намерениях обменять осужденных в России граждан Украины Романа Сущенко и Олега Сенцова на бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова не соответствует действительности.

"Заявления, касающиеся граждан О. (Одинцова - ИФ) и Б. (Баранова - ИФ), а также наших режиссера и журналиста, за свободу которых ведется борьба, к сожалению, не соответствуют действительности. Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может повредить переговорам и процессу освобождения ребят", - написала она на странице в Фейсбуке в пятницу.