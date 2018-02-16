Позиции ВСУ на Донбассе обстреляли шесть раз

С начала суток со незаконных вооруженных формирований зафиксировано шесть обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские воины не пострадали, сообщил пресс-центр штаба АТО.

На странице в соцсети Фейсбук пресс-центр информирует, что на луганском направлении противник неоднократно вел огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорным пунктам неподалеку Луганского. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал защитников Железного.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия, включая пулеметы, нарушали перемирие возле Тарамчука.