В результате ДТП с участием микроавтобуса на окраине Киева пять человек госпитализированы

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса на окраине Киева в сторону г.Вышгород в пятницу, по предварительной информации, пострадали пять человек, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В результате автопроисшествия пять человек (водитель легковушки и четверо пассажиров микроавтобуса) с телесными повреждениями доставлены в больничные заведения", - сообщают в столичной полиции.

При этом в полиции отмечают, что в ДТП попали три транспортных средства – микроавтобус, легковой автомобиль и автомобиль "скорой помощи".

На месте события находятся патрульные полицейские, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ранее "Киев оперативный" сообщил, что перевозивший военнослужащих микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi возле автомобильной развязки на выезде из Киева в районе Водогона, при этом "без пострадавших не обошлось".

Как видно на видеосъемке с места событий, микроавтобус перевернулся на крышу и находится поперек проезжей части возле путепровода. Чуть поодаль стоит легковой Mitsubishi с сильно поврежденным кузовом. Рядом с поврежденными автомобилями стояли четыре кареты "скорой помощи" и автомобиль полиции.