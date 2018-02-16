События

11:54 16.02.2018

Посетители гостиницы на Дерибасовской в Одессе эвакуированы из-за возгорания в кафе

 В пятницу утром в расположенном на первом этаже в 4-этажном доме на ул.Дерибасовской в городе Одесса кафе произошел пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В обнародованном в пятницу на сайте ГСЧС сообщении отмечается, что сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" в 5:21.

"В 5:27 на место вызова прибыли спасатели и установили, что в кафе, расположенном на первом этаже, возник пожар из-за возгораний фритюрницы на кухне. Также было установлено, что на втором этаже расположен отель. Поэтому во время тушения пожара спасатели эвакуировали людей из здания", - говорится в информации.

В 5:45 пожар площадью 10кв м был локализован и в 05:50 - ликвидирован. Погибших и травмированных нет. К тушению пожара привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

В ГСЧС отмечают, что предполагаемая причина возгорания - несоблюдение пожарной безопасности при пользовании электроприборами.

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