Восемь квартирных воров из Грузии задержаны во Франции

Французские полицейские задержали в Париже восемь граждан Грузии, занимавшихся квартирными кражами, сообщает в пятницу пресс-служба МВД республики.

"Следствием установлено, что члены преступной группировки с марта прошлого года совершили во Франции множество краж. В квартирах, где проживали преступники, изъяты украденные золотые изделия, компьютерная техника, мобильные телефоны, наркотики, грузинские и французские банковские карты и деньги", - говорится в сообщении.

По информации МВД, задержанные имели контакты с арестованными во Франции в ноябре 2017 года так называемыми грузинскими "ворами в законе" и передавали им часть украденных денег в "воровской общак".

МВД отмечает, что ведет активное сотрудничество с зарубежными коллегами по выявлению и задержанию криминальных лиц из Грузии, находящихся в европейских странах.