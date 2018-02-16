События

11:02 16.02.2018

Восемь квартирных воров из Грузии задержаны во Франции

Французские полицейские задержали в Париже восемь граждан Грузии, занимавшихся квартирными кражами, сообщает в пятницу пресс-служба МВД республики.

"Следствием установлено, что члены преступной группировки с марта прошлого года совершили во Франции множество краж. В квартирах, где проживали преступники, изъяты украденные золотые изделия, компьютерная техника, мобильные телефоны, наркотики, грузинские и французские банковские карты и деньги", - говорится в сообщении.

По информации МВД, задержанные имели контакты с арестованными во Франции в ноябре 2017 года так называемыми грузинскими "ворами в законе" и передавали им часть украденных денег в "воровской общак".

МВД отмечает, что ведет активное сотрудничество с зарубежными коллегами по выявлению и задержанию криминальных лиц из Грузии, находящихся в европейских странах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Направленный в 2017 году в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили остается в силе

Для нового запроса Польши об экстрадиции Саакашвили потребуется время, отмечают в Тбилиси

Грузия направит Польше запрос об экстрадиции Саакашвили

В Днепропетровской области полицейские задержали воров кабеля и посетителей приемок металлолома

Саакашвили сомневается, что власти Грузии действительно хотят его экстрадиции из Украины

Киев ожидает "позитивов" в реализации минских соглашений после выборов президента в РФ

Снегопады парализовали дороги Франции

Грузия и ЕС обсудят в Брюсселе реализацию Соглашения об ассоциации и приоритеты сотрудничества

Адвокаты Саакашвили подали апелляцию на приговор по делу о превышении президентских полномочий

В Тбилиси ждут от Киева ответа по вопросу экстрадиции Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

Посетители гостиницы на Дерибасовской в Одессе эвакуированы из-за возгорания в кафе

Кассационный суд приостановил рассмотрение иска Саакашвили к Порошенко по гражданству

Миллионы людей по всему миру отмечают наступление китайского традиционного Нового года

Труханова на сессии горсовета встретили аплодисментами и криками "В отставку!"

В Киеве задержаны преступники, сбывающие через интернет психотропы под видом препаратов для похудения

Украинец Захтей осужден в Крыму на 6,5 лет колонии за подготовку диверсий

В Мюнхене в пятницу откроется международная конференция по безопасности, которая обсудит будущее ЕС и НАТО

"Укрзализныця" не исключает выпуска евробондов в 2018г.

Кабмин одобрил выпуск облигаций "Укрзализныци" на 2 млрд грн в 2018г.

США добьются денуклеаризации КНДР "любыми средствами"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА