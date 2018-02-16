В Киеве задержаны преступники, сбывающие через интернет психотропы под видом препаратов для похудения

В украинской столице прокуратура совместно с Нацполицией разоблачила участников преступной группы, которые под видом препаратов для похудения сбывали через Интернет психотропы, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 1 совместно с полицией Голосеевского района и Управлением противодействия наркопреступности ГУНП в г.. Киеве разоблачена группа лиц, занимавшихся распространением наркотических средств под видом препаратов для похудения через Интернет", –

Вследствие проведения следственных и негласных (следователей) розыскных действий правоохранителями установлено, что организованная группа в составе 6 человек организовала и наладили сбыт психотропного вещества сибутрамин, под видом препарата для похудения "Lida DaiDaiHua" из заказа на сайте https: //похудеть.in. ua.

В информации уточняется, что получить заказанный препарат можно было через почтовые отделения, в сети аптек, а также доставкой курьером.

В ходе проведенных обысков обнаружено специальное помещение, в котором хранились препараты вместе с оборудованием, необходимым для их изготовления кустарным способом.

"Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 1 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об избрании им меры пресечения", – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.