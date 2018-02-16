События

10:34 16.02.2018

В Киеве задержаны преступники, сбывающие через интернет психотропы под видом препаратов для похудения

В Киеве задержаны преступники, сбывающие через интернет психотропы под видом препаратов для похудения

 В украинской столице прокуратура совместно с Нацполицией разоблачила участников преступной группы, которые под видом препаратов для похудения сбывали через Интернет психотропы, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 1 совместно с полицией Голосеевского района и Управлением противодействия наркопреступности ГУНП в г.. Киеве разоблачена группа лиц, занимавшихся распространением наркотических средств под видом препаратов для похудения через Интернет", –

Вследствие проведения следственных и негласных (следователей) розыскных действий правоохранителями установлено, что организованная группа в составе 6 человек организовала и наладили сбыт психотропного вещества сибутрамин, под видом препарата для похудения "Lida DaiDaiHua" из заказа на сайте https: //похудеть.in. ua.

В информации уточняется, что получить заказанный препарат можно было через почтовые отделения, в сети аптек, а также доставкой курьером.

В ходе проведенных обысков обнаружено специальное помещение, в котором хранились препараты вместе с оборудованием, необходимым для их изготовления кустарным способом.

"Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 1 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об избрании им меры пресечения", – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве задержаны преступники, сбывающие через интернет психотропы под видом препаратов для похудения

У защиты Януковича нет никаких доказательств его невиновности по делу о госизмене

Расследование дела о покупке завода "Краян" планируется закончить через 3-4 месяца – Холодницкий

Прокуратура обвиняет в отмывании 1,3 млрд грн экс-руководителя фармзавода в Борисполе

Четверо граждан Грузии подозреваются в серии вооруженных разбойных нападений

В Харьковской области в 2017 более половины дел по заявлениям о пытках в полиции закрыты из-за отсутствия состава преступления

Прокуратура расследует 34 дела по заявлениям на действия харьковских патрульных

Обвинение требует взять под стражу экс-мэра Славянска Штепу

Саакашвили не придет в прокуратуру Киева для дачи пояснений по экстрадиционной проверке

Нацполиция совместно с Госпогранслужбой и ГМС начинают операцию "Мигрант"

ПОСЛЕДНЕЕ

Супруга Захтея призвала власти Украины к обмену всех политзаключенных Крыма

Посетители гостиницы на Дерибасовской в Одессе эвакуированы из-за возгорания в кафе

Кассационный суд приостановил рассмотрение иска Саакашвили к Порошенко по гражданству

Восемь квартирных воров из Грузии задержаны во Франции

Миллионы людей по всему миру отмечают наступление китайского традиционного Нового года

Труханова на сессии горсовета встретили аплодисментами и криками "В отставку!"

Украинец Захтей осужден в Крыму на 6,5 лет колонии за подготовку диверсий

В Мюнхене в пятницу откроется международная конференция по безопасности, которая обсудит будущее ЕС и НАТО

"Укрзализныця" не исключает выпуска евробондов в 2018г.

Кабмин одобрил выпуск облигаций "Укрзализныци" на 2 млрд грн в 2018г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА