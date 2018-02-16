Украинец Захтей осужден в Крыму на 6,5 лет колонии за подготовку диверсий

Верховный суд Крыма в пятницу признал гражданина Украины Андрея Захтея виновным в подготовке диверсий на полуострове в 2016 году и приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима, передал корреспондент "Интерфакса" (Interfax.ru) из зала суда.

"Назначить наказание (...) в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья Сергей Погребняк.

ВС Крыма зачел в этот срок более полутора лет, которые украинец провел под стражей.

Дело 42-летнего А.Захтея рассматривалось в суде в особом порядке и в закрытом режиме. Журналисты присутствовали лишь при оглашении результативной части приговора.

По данным Федеральной службы безопасности России, 7 и 8 августа 2016 года спецслужба предотвратила попытки прорыва с украинской территории в Крым диверсионно-террористических групп, погибли российский военный и сотрудник ФСБ, были задержаны несколько украинцев, среди них - А.Захтей. При осмотре запасного колеса в автомобиле А.Захтея, по информации российской спецслужбы, были обнаружены три килограмма взрывчатки и гранаты.

Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что задержанные в Крыму люди являются украинскими агентами.

Родственники А.Захтея говорили, что он - обычный таксист, работающий на полуострове.

Украинец сначала через своих защитников заявлял, что признательные показания у него выбивали, пытая током, но позже - летом 2017 года - пошел на сделку со следствием и отказался от услуг нанятых адвокатов.

Суд признал украинца виновным по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 281 (подготовка к диверсии в составе организованной группы или повлекшей тяжкие последствия), части 3 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные в составе организованной группы), по статье 324 (приобретение или сбыт официальных документов и госнаград) и части 3 статьи 327 УК России (использование заведомо подложного документа).

А.Захтей - уроженец Львовской области Украины - последние годы жил в крымском городе Саки.