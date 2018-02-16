В Мюнхене в пятницу откроется международная конференция по безопасности, которая обсудит будущее ЕС и НАТО

В пятницу, 16 февраля, начинает свою работу Мюнхенская конференция по безопасности, которая обсудит ряд ключевых вызовов в сфере безопасности.

Согласно пресс-релизу 54-й конференции, которая пройдет под председательством посла Вольфганга Ишингера (Wolfgang Ischinger), более сотни высокопоставленных гостей обсудят важные проблемы в области безопасности.

В этом году организаторы форума ожидают, что примут участие в конференции, в частности, генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, министр обороны США Джеймс Мэттис, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, директор Национальной разведки США Дэн Коутс, глава ЦРУ Майк Помпео, сенаторы Джон Маккейн, Шелдон Уайтхаус и Роберт Коркер.

В конференции также примут участие премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади.

На форуме ожидаются главы МИД Ирана и Саудовской Аравии Джавад Зариф и Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министры обороны Польши, Испании, Италии и Австралии. В конференции примет участие глава МИД России Сергей Лавров.

На полях Мюнхенской конференции состоятся также переговоры глав МИД "нормандского формата", в ходе которых будет обсуждаться ситуация на востоке Украины.

В рамках конференции с речью о европейской безопасности выступит президент Украины Петр Порошенко. Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", кроме выступления предусмотрены также ответы на вопросы.

В рамках конференции 18 февраля Фонд Пинчука проведет украинский ланч "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира". Украинский ланч в Мюнхене откроет вступительным словом министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, затем состоится панельная дискуссия с участием специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, 22-го министра обороны США (2006-2011) доктора Роберта Гейтса, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и др.

Мюнхенская конференция по безопасности – ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.