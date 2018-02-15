События

21:08 15.02.2018

Пятеро правоохранителей травмированы в ходе стычки с незаконными старателями в Ровенской области

Пятеро правоохранителей травмированы в ходе стычки с незаконными старателями в Ровенской области

Пятеро правоохранителей получили телесные повреждения в результате столкновений с незаконными добытчиками янтаря возле села Осова Дубровицкогоо района Ровенской области, трое участников беспорядков задержаны.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Ровенской области, в среду, 14 февраля, возле села Осова работники Дубровицкого отделения полиции и роты полиции особого назначения обеспечивали охрану работников лесных хозяйств, которые с помощью экскаватора закапывали ямы и рвы, образованные в результате незаконной добычи янтаря.

"В это время правоохранителей окружили около 200 человек, которые требовали покинуть территорию, позволить добывать янтарь и угрожали убийством, в случае невыполнения их требований", - сказано в сообщении.

Впоследствии между группой людей и полицейскими произошла потасовка, во время которой злоумышленники наносили удары деревянными палками по работникам полиции, повредили автомобиль и, срезав деревья, заблокировали выход из лесного массива.

"В ходе схватки пятеро сотрудников полиции получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Полиция начала досудебное расследование по ст.294 (массовые беспорядки), ст.342 (сопротивление представителю правоохранительного органа), ст.343 (вмешательство в деятельность правоохранительного органа) и ст.345 (угроза или насилие в отношении юриста правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Трем злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении массовых беспорядков и задержали, они находятся в изоляторе временного содержания.

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Интерфакс-Украина
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