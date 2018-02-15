Трамп обратился к американским гражданам в связи с гибелью 17 человек при стрельбе в школе Флориды

Президент США Дональд Трамп в четверг обратился к американскому народу и выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим в результате стрельбы в школе города Парклэнд (штат Флорида).

"Я поговорил с губернатором (штата Флорида Риком - ИФ) Скоттом. Я выразил глубочайшие соболезнования жителям Флориды, а также готовность помочь им всем, чем можем", - сказал он в ходе обращения, транслировавшегося на сайте Белого дома.

"Я собираюсь посетить Парклэнд и встретиться с семьями (жертв и пострадавших - ИФ), а также с представителями местных властей, чтобы продолжать предпринимать ответные меры на федеральном уровне", - добавил президент.

Ранее Д.Трамп распорядился приспустить американские государственные флаги в знак скорби по жертвам стрельбы. Он призвал все государственные учреждения США, военные объекты и американские посольства приспустить флаги и держать их в таком состоянии до понедельника.

Жертвами стрельбы, произошедшей накануне в школе Парклэнда, стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии. Всего ранения получили 14 человек.

Стрельбу в школе открыл 19-летний Николас Круз - бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам. Полиции удалось задержать его вскоре после происшествия. Ему предъявили обвинения в умышленном убийстве 17 человек.