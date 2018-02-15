События

21:02 15.02.2018

Более 16 болельщиков киевского "Динамо" арестовали в Греции за нападение на посетителей кафе

В Греции полиция арестовала более 16 болельщиков украинского ФК "Динамо" (Киев) за нападение на посетителей кафе, сообщает "Новое время" со ссылкой на греческое издание Newsbeast.

Как рассказал изданию менеджер заведения, в кафе сидели шесть человек - по неподтвержденной информации, россияне. Сначала они покинули кафе, но позже в панике вернулись и сообщили, что на них напали более 40 человек, предположительно фанатов футбольного клуба "Динамо".

По информации издания, украинские фанаты разбили окна и словами несколько столов в кафе, работники заведения не пострадали.

Приехавшая на место происшествия полиция арестовали более 16 хулиганов, остальным удалось сбежать.

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Интерфакс-Украина
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