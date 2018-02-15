Возле палаточного городка под Радой у мужчины обнаружили оружие с затертыми номерами

Возле палаточного городка под зданием Верховной Рады Украины правоохранители обнаружили у мужчины пистолет с затертыми номерами и серией, еще у двоих - нож и телескопическую палку.

Как сообщает в четверг полиция г.Киева на странице в соцсети Facebook, при проведении фильтрационных мероприятий возле палаточного городка внимание сотрудников полиции привлек человек, у которого при досмотре был обнаружен пистолет со "сбитыми" серией и номером и 7 патронов. Мужчина оказался уроженцем Винницкой области, 1968 года рождения.

Кроме того, на другом фильтрационном пункте полицейские остановили двух мужчин, у которых обнаружили нож и телескопическую палку, а у женщины - газовый баллончик и пиротехнику.

Следственно-оперативные группы Печерского управления полиции выехали на место, чтобы задокументировать события. Оружие изъяли для проведения экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.