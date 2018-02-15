События

18:55 15.02.2018

Задержаны трое иностранцев, обстрелявших из автомата автомобиль жителя Одесской области

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины задержали троих граждан соседнего государства, которые обстреляли в Ренийском районе Одесской области автомобиль BMW X5 50-летнего местного жителя.

Как сообщила в четверг пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел между селами Котловина и Нагорное, когда потерпевший ехал домой.

Сам водитель в результате стрельбы не пострадал. На его транспортном средстве правоохранители обнаружили повреждения в виде отверстий от пуль. Также при осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты вещественные доказательства – 6 гильз калибра 5,45 мм и автомат АКС.

Правоохранители установили автомобиль, на котором скрыли злоумышленники (им оказался "Volkswagen Touareg") и ввели оперативный план "Сирена" для их задержания.

Автомобиль, в салоне которого находились двое правонарушителей, был остановлен в районе Затоки Одесской области. Еще одного подозреваемого задержали на контрольно-пропускном пункте "Кучурган".

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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