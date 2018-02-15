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18:39 15.02.2018

Кабмин внес в Раде законопроект об уточнении переходных положений в законе об образовании

Кабмин внес в Раде законопроект об уточнении переходных положений в законе об образовании

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона о внесении изменений в пункт из раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона об образовании относительно уточнения некоторых положений.

Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующий законопроект №8046 внесен правительством в четверг, 15 февраля 2018 года.

В то же время, по состоянию на 18:35 четверга текст законодательной инициативы на сайте Рады отсутствует.

Как сообщалось, накануне 14 февраля Кабинет министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается продлить переходной период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" с 2020 до 2023 года.

По словам министра образования и науки Украины Лили Гриневич, данное изменение необходимо принять для реализации предложений Венецианской комиссии. В свою очередь, это позволит более плавно имплементировать языковые статьи по отношению к национальным меньшинствам.

Ранее, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании".

В МОН заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

Венгрия заблокировали проведение заседания Комиссии Украина-НАТО в декабре 2017 года и ряд встреч министра обороны Украины Степана Полторака в ходе заседания министров обороны стран НАТО 14-15 февраля.

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Интерфакс-Украина
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