Суд Киева избирает меру пресечения Труханову

Соломенский районный суд Киева в четверг утром приступил к рассмотрению ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в сумме 50 млн грн для мэра Одессы Геннадия Труханова.

Защита Г.Труханова заявила ходатайство о приобщении ряда документов, суд удовлетворил эту просьбу.

В настоящее время сторона обвинения, выступая в поддержку ходатайства, излагает суть подозрения, выдвинутого мэру Одессы.

"Геннадий Леонидович был локомотивом реализации преступного умысла… Обеспечил подготовку необходимых документов для внесения рассмотрения комиссии… была в сжатые сроки подготовлена справка, что Одесский горсовет нуждается в этом помещении", - сказал прокурор.

Как сообщалось, 14 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали в Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) Г.Труханова и Павла Вугельмана. Сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Руководитель САП Назар Холодницкий, говоря о фабуле дела, рассказал, что Фонд госимущества Украины в 2015-2016 гг. продал целостный имущественный комплекс заводу "Краян" на открытых торгах за 11,5 млн грн. Через некоторое время Одесский горсовет купил этот комплекс уже за 185 млн грн, при этом не весь комплекс, а только помещения, которые представляют собой его половину.

По словам руководителя САП, уголовное производство было открыто 2 ноября 2016 года по факту завладения средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян". По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч. 5 ст. 191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

В свою очередь, Г.Труханов заявил о своей невиновности и о том, что не намерен скрываться. "Официально заявляю, что не намерен ни от чего прятаться. Тем более, что правда и закон - на моей стороне. Более того, прервав командировку, я попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени моего приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций. Как Одесский городской голова, дважды получивший вотум доверия от одесситов, я официально заявляю, что все решения, принятые городским советом и исполнительным комитетом, соответствовали и соответствуют букве закона", - говорится в заявлении мэра.