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11:02 15.02.2018

Австралийский премьер официально запретит членам правительства иметь половые связи с сотрудниками аппарата

Австралийский премьер официально запретит членам правительства иметь половые связи с сотрудниками аппарата

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл изменит правила поведения для членов австралийского правительства, в которых будет прописан запрет на вступление в интимную связь с сотрудниками аппарата, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, членам правительства Австралии будет предписано помнить о том, что они должны оправдать высокие ожидания населения страны и "независимо от того, состоят они в браке или нет, не вступать в интимную связь с другими сотрудниками".

Такой шаг был принят после того, как в центре секс-скандала оказался заместитель премьер-министра страны Барнаби Джойс.

Как выяснилось, сотрудница аппарата премьер-министра Викки Кэмпион ждет ребенка от Б.Джойса, который состоял в браке в течение 24 лет и имеет четверо детей. При этом она работала под руководством вице-премьера, уже имея с ним любовную связь.

Ранее М.Тернбулл заявил журналистам, что Б.Джойс таким поступком принес страдания и боль как своей жене и детям, так и самой В.Кэмпион.

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