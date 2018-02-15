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10:46 15.02.2018

Результаты конкурса "Музей Революции Достоинства" станут известны в июне

Результаты конкурса "Музей Революции Достоинства" станут известны в июне

В июне текущего года станут известны результаты конкурса "Музей Революции Достоинства", а уже 20 февраля жюри определит победителя в номинации "Мемориал Героев", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"20 февраля жюри определит проект-победитель в номинации "Мемориал Героев", а в июне объявит результаты конкурса "Музей Революции Достоинства"", - сказал П.Порошенко в ходе презентации этих проектов в четверг в Киеве.

Глава государства проинформировал, что на конкурс поступило более 60 заявок из 12 стран мира и Украины, технический комитет конкурса в соответствии с международной практикой отобрал 28 участников в двух номинациях.

"Сегодня мы присутствуем на публичной презентации международного открытого архитектурного конкурса на лучшее предложение Мемориала Героев Небесной сотни. Выставка демонстрирует 9 высокопрофессиональных проектов, представленных тут анонимно", - сказал президент.

Он отметил, что общественность также может принять участие в обсуждении.

П.Порошенко высказал надежду, что авторитетный международный конкурс определит наиболее достойный и профессиональный проект, который учтет сущность событий, современные градостроительные тренды.

Глава государства подчеркнул роль участников Революции Достоинства, героев Небесной Сотни в происходящих изменениях в стране в лучшую сторону. "Наши герои Небесной сотни стали движущей силой возвращения Украины в семью европейских народов… Без преувеличения можно сказать, что это именно благодаря им 11 июня прошлого года мы получили безвизовый режим и ворота Европы открылись для украинских граждан. Без преувеличения можно сказать, что это именно благодаря им 1 сентября вступило в силу ратифицированное Соглашение об ассоциации. И я абсолютно убежден, что именно благодаря им в будущем Украина таки станет членом Европейского Союза и членом НАТО", - отметил П.Порошенко.

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