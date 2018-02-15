В Бундестаге рассчитывают на участие немецких военных в миротворческой миссии на Донбассе

Уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ханс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) надеется на участие немецких военных в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Такое мнение он выразил в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), передает украинская служба Deutsche Welle.

По словам Х.-П.Бартельса, Германия примет "активное участие" в случае возможного объявления миротворческой операции под эгидой ООН на Донбассе. При этом он ссылался на текст соглашения между консерваторами из ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании новой "большой коалиции", где возможная миротворческая миссия ООН на Донбассе рассматривается как путь к миру в этом регионе.